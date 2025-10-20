Группировка "Запад" уничтожила бронетранспортер М113 производства США
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский оператор FPV-дрона группировки войск "Запад" уничтожил бронетранспортер ВСУ М113 производства США в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там рассказали, что позиция замаскированного в лесу бронетранспортера была выявлена в ходе свободной охоты операторами разведывательных беспилотников. "Выждав подходящий момент, оператор FPV-дрона группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" точным попаданием уничтожил вражеский бронетранспортер М113 производства США", - говорится в сообщении.
На видео, распространенном Минобороны, можно наблюдать прямое попадание и уничтожение боевой машины.