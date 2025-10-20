Сальдо: Киев превратил Херсон в источник "пушечного мяса"

Мужчины в городе боятся выходить из дома, а "оккупационная власть превратила город в источник пушечного мяса", отметил губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо © Валерия Калугина/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) похищают мужчин на улицах Херсона, не предоставляя родственникам информации об их судьбе. Киевская власть превратила город "в источник пушечного мяса" для ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В оккупированном киевским режимом Херсоне пропадают люди. ТЦКшники-людоловы прочесывают микрорайоны, что подальше от реки. На улицах Таврического, Шуменского, жилпоселка мужчин хватают на улицах и увозят в сторону Музыковки. Там, в так называемом "сборном пункте", что больше похож на концлагерь, людей отправляют в районы боевых действий", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчины в Херсоне боятся выходить из дома, а "оккупационная власть превратила город в источник пушечного мяса".

Глава региона подчеркнул, что родственники не могут найти пропавших, официальные структуры не предоставляют никакой информации.

"Родные пытаются их найти - спрашивают друг у друга, обходят инстанции, пишут в соцсети. Но, как правило, информации нет. Официальные структуры не отвечают, списков нет, а количество пропавших растет. Лишь потом приходят сообщения и письма от пропавших уже с линии боевого соприкосновения. Или сразу похоронки", - заявил Сальдо.