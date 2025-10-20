ТАСС: на Днепропетровщине выявили наемников из пяти стран

Речь о Польше, Румынии, Колумбии, Британии и США, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Граждане нескольких европейских государств, а также Колумбии и США участвуют в боевых действиях в составе иностранных формирований ВСУ в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Страны Восточной Европы, в частности польские добровольческие подразделения и румынская боевая группа "Гетика", которая периодически появляется для восстановления боеспособности. Латинская Америка - Колумбия, наемники которой часто используются на самых сложных участках. Также отмечается ротация граждан США и Великобритании, часто выступающих в роли военных медиков, снайперов и операторов сложной техники", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что знание английского языка является обязательным для военнослужащих в рядах ВСУ для взаимодействия с военной техникой и инструкторами из НАТО.

В начале сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ТАСС о практически полном уничтожении в результате ударов бомбами ФАБ переброшенных незадолго до этого в Днепропетровскую область испаноговорящих наемников. В начале октября в российских силовых структурах сообщали ТАСС об уничтожении ударами ФАБ в Днепропетровской области группы наемников из Колумбии.