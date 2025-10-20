В районе Среднего Бурлука ВС РФ "Геранями" поразили пункт дислокации ВСУ
Редакция сайта ТАСС
05:22
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские войска поразили пункт временной дислокации пехоты ВСУ в районе села Средний Бурлук на купянском направлении при помощи беспилотников "Герань-2". Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 158-й ОМБр ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Средний Бурлук на купянском направлении", - сообщили в военном ведомстве.