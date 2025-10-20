Пушилин: разведка ВС РФ заходит на окраины Константиновки
06:20
обновлено 07:22
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские разведчики заходят на окраины Константиновки в Донецкой Народной Республике, что предвещает скорые бои за освобождение города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
"Константиновское направление - тоже улучшение позиций. И после освобождения Плещеевки мы видим, что <…> наша разведка заходит уже на окраины Константиновки. Это является предвестником уже предстоящих городских боев за освобождение населенного пункта", - сказал Пушилин.
Глава региона добавил, что Константиновка - один из трех еще не освобожденных крупных городов республики наряду со Славянском и Краматорском.