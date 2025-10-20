ТАСС: наемники ВСУ из Грузии активно участвуют в боях под Запорожьем и Херсоном

По словам собеседника агентства, фиксируется также присутствие латиноамериканских наемников

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Боевики из "Грузинского национального легиона" (признан террористическим в РФ) активно принимают участие в боях на запорожском и херсонском направлениях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Запорожской и Херсонской областях, где идут активные боевые действия и контрбатарейная борьба, иностранные формирования используются прежде всего на линии соприкосновения. Активно задействованы "Грузинский национальный легион" и различные польские добровольческие подразделения, которые наиболее многочисленны в общем составе иностранных сил. Фиксируется также присутствие латиноамериканских наемников", - рассказал собеседник агентства.

В августе командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал ТАСС, что колумбийцы, поляки и грузины чаще всего встречаются как наемники в рядах ВСУ.