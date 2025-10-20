Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

Участок между Ставками, Кировском и Красным Лиманом в ДНР для 63-й механизированной бригады ВСУ стал точкой невозврата, близится обвал фронта с украинской стороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

Ни один сформированный корпус ВСУ не ведет боевые действия в Сумской области в полном составе, сообщили силовики РФ.

Также они рассказали, что корпусная реформа ВСУ, которая началась по инициативе главкома украинской армии Александра Сырского, не возымела эффекта.

Основные события 21 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.