21:00
© Александр Полегенько/ ТАСС

Участок между Ставками, Кировском и Красным Лиманом в ДНР для 63-й механизированной бригады ВСУ стал точкой невозврата, близится обвал фронта с украинской стороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехваты.

Ни один сформированный корпус ВСУ не ведет боевые действия в Сумской области в полном составе, сообщили силовики РФ.

Также они рассказали, что корпусная реформа ВСУ, которая началась по инициативе главкома украинской армии Александра Сырского, не возымела эффекта.

Основные события 21 октября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:08

Гвардии рядовой Юрий Филиппов скрытно пробрался на опорный пункт ВСУ, после чего ликвидировал несколько солдат и четыре беспилотника противника. В составе штурмовой группы он выполнял боевую задачу по взятию опорного пункта, сообщили в Минобороны России.

21:08

Вооруженные силы Украины за сутки нанесли один удар по Донецкой Народной Республике. Пострадавших и повреждений нет, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

ВСУ выпустили один боеприпас на горловском направлении.

