Пленный из ВСУ объяснил, откуда на его теле татуировки с нацистской символикой

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Украинский военнопленный Сергей Чекин объяснил, как на его теле появились татуировки с нацистской символикой. Видео общения с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Я был судим в 1997-м году. Эта наколка означает, что я сидел. Мне объяснили тогда, что это противостояние администрации [тюрьмы], что срок отбывания составляет пять лет. У них тоже были подобные наколки - погоны немецкие. Но ни в какой организации мы не состояли. Это просто отрицание режима содержания", - сказал он, демонстрируя на видео свои татуировки.

По его словам, он дважды был пойман после самовольного оставления части (СОЧ), но в итоге был отправлен на передовую. "Я им сказал, что там, где два СОЧ, там будет и три, и четыре. Они сказали, что посадят. Пускай посадят меня на пять лет, пускай на семь лет, но, по крайней мере, я выйду живым. А на войне можно погибнуть за полчаса, за пять минут, а можно вообще не дойти никуда", - сказал он.

Чекин проходил службу в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он сдался в плен к российским военнослужащим группировки "Север" в Волчанском районе Харьковской области.