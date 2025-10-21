ВС России уничтожили блиндаж и пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Южная" продолжают наносить поражение на переднем крае, ликвидируя огневые средства и живую силу противника

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" ликвидировали блиндаж с личным составом и пункт временной дислокации украинских боевиков в зоне проведения спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Артиллеристы Южной группировки войск, продолжая вести огневое поражение тылов противника и контрбатарейную борьбу, выявили и уничтожили блиндаж с живой силой противника в районе Северска <…>. В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений Южной группировки войск, в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА был обнаружен пункт временной дислокации с личным составом ВСУ. Точными ударами ударных дронов и артиллерии цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки продолжают наносить поражение на переднем крае, уничтожая огневые средства и живую силу. Таким образом бойцы ВС РФ создают все более сложные условия для передовых подразделений противника.