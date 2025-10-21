Марочко: ВСУ оставили часть позиций у Кисловки из-за продвижения ВС РФ

По словам военного эксперта, освободив 17 октября Песчаное, российские силы продолжили развивать успех на этом направлении

ЛУГАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины сбежали из части своих позиций у Кисловки Харьковской области из-за продвижения военных РФ на этом участке фронта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Южнее данного населенного пункта (Песчаного - прим. ТАСС) под огневой контроль взят участок береговой линии реки Дубровка. Западнее Кисловки украинские боевики покинули часть передовых позиций и передислоцировались ближе к населенному пункту Ковшаровка", - сказал он.

По его словам, освободив 17 октября Песчаное, российские силы продолжили развивать успех на этом направлении.

Военный эксперт добавил, что российские силы также сократили расстояние до Ковшаровки - от окрестностей населенного пункта их отделяет порядка 6,5 км.