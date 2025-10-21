Бойцы РФ уничтожили технику ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО

ВС России также ликвидировали украинский гексакоптер R-18, НРТК и антенну управления БПЛА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Южной группировки войск уничтожили автотранспорт, тяжелый гексакоптер R-18 ("Баба-яга") и наземный робототехнический комплекс (НРТК) ВСУ на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО операторами ударных БПЛА 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск был обнаружен и уничтожен прямым попаданием FPV-дрона автотранспорт противника на краматорско-дружковском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бойцы мотострелковой дивизии также уничтожили украинский гексакоптер R-18, НРТК и антенну управления БПЛА.

Кроме того, на данном направлении военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили склад ВСУ с боеприпасами, а также пункт управления беспилотниками.