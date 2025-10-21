Командир Качанов назвал причину проседания обороны ВСУ под Красноармейском

По словам военнослужащего РФ, оборона противника просаживается из-за несогласованности между командованием, солдатами и наемниками ВС Украины

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Конфликт между регулярной армией Украины и наемниками привел к просаживанию обороны ВСУ под Красноармейском в ДНР, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Роман Качанов.

"Оборона просаживается у них [под Красноармейском] из-за того, что между собой у них там какая-то несогласованность - между командованием, солдатами и наемниками. Там бывают и драки, и даже бывают расстрелы. Я бы про это не знал, если бы не рассказывали их пленные", - сказал командир.

О конфликтах между наемниками и украинскими военнослужащими российским бойцам рассказывали также местные жители Чунишина, которые оставались в населенном пункте на момент захода туда ВС РФ.

Как уточнил командир, со слов пленных, причиной конфликтов зачастую становится разница в денежном довольствии и условия, в которых обе конфликтующие стороны вынуждены находиться.

19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Чунишино в ДНР.