Командир Качанов назвал причину проседания обороны ВСУ под Красноармейском
ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Конфликт между регулярной армией Украины и наемниками привел к просаживанию обороны ВСУ под Красноармейском в ДНР, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Роман Качанов.
"Оборона просаживается у них [под Красноармейском] из-за того, что между собой у них там какая-то несогласованность - между командованием, солдатами и наемниками. Там бывают и драки, и даже бывают расстрелы. Я бы про это не знал, если бы не рассказывали их пленные", - сказал командир.
О конфликтах между наемниками и украинскими военнослужащими российским бойцам рассказывали также местные жители Чунишина, которые оставались в населенном пункте на момент захода туда ВС РФ.
Как уточнил командир, со слов пленных, причиной конфликтов зачастую становится разница в денежном довольствии и условия, в которых обе конфликтующие стороны вынуждены находиться.
19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Чунишино в ДНР.