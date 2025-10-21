Командир Зимирев: боец Байден у Чунишина вынудил отступить операторов БПЛА ВСУ

По словам командира штурмовой роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр", российский военнослужащий расстрелял из ружья несколько десятков дронов противника

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Российский боец по пути в Чунишино (российское название - Чунышино) Донецкой Народной Республики расстрелял из ружья несколько десятков украинских дронов, которые пытались атаковать военнослужащих. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Андрей Зимирев.

По его словам, меткость бойца заставляла украинских операторов БПЛА перенаправлять дроны в обратную сторону.

"Мужчина такой уже возрастной был, он маленький, позывной смешной - Байден. Он в прошлом охотник, как я понял, и мы подумали, поразмышляли и дали ему ружье, помимо автомата. И на протяжении всего маршрута он отстреливал "птиц". Он один из первых, кто зашел в Чунишино, долго там находился. В ходе маршрута он неоднократно сталкивался с роями [БПЛА]. В ходе движения, да, в районе нескольких десятков БПЛА пытались его настигнуть, но у противника ничего не получалось. Противник даже на "птицах" отступал, боялся потерять свои "птицы", - сказал командир.

19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Чунишино в ДНР.