Командир Качанов: перед штурмом Чунишина ВС РФ уничтожили точки взлета БПЛА ВСУ
20 октября, 23:35
ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие перед штурмом села Чунишино (российское название - Чунышино) уничтожили точки взлета беспилотникрв ВСУ для обеспечения безопасных действий в населенном пункте. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Роман Качанов.
"Ведется разведка, затем по точкам отрабатала артиллерия", - сказал командир.
По его словам, военнослужащие также стреляют из ружей в случае попытки дронов атаковать их.
19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Чунишино в ДНР.