Командир Качанов: перед штурмом Чунишина ВС РФ уничтожили точки взлета БПЛА ВСУ

После разведки по противнику отработала артиллерия, рассказал командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Роман Качанов

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие перед штурмом села Чунишино (российское название - Чунышино) уничтожили точки взлета беспилотникрв ВСУ для обеспечения безопасных действий в населенном пункте. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Роман Качанов.

"Ведется разведка, затем по точкам отрабатала артиллерия", - сказал командир.

По его словам, военнослужащие также стреляют из ружей в случае попытки дронов атаковать их.

19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Чунишино в ДНР.