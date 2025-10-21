Над регионами РФ за четыре часа уничтожили 58 украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
17:30
обновлено 17:37
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили над Брянской и Курской областями 58 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"21 октября текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 57 БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - сказали там.