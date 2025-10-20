Житель Ростова-на-Дону получил ранение из-за падения украинского БПЛА

Его доставят в больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Житель Ростова-на-Дону был ранен в результате падения украинского беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Ростове-на-Дону из падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель", - написал он. Прибывшие медики доставляют пострадавшего в больницу. Также Слюсарь отметил, что на месте несовершеннолетнему была оказана медпомощь.

Слюсарь добавил, что в хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона была повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен.

Ранее губернатор сообщал, что в одной из многоэтажек в Батайске была частично разрушена стена высотного дома. Из дома были выведены 20 человек.