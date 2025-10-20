Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Разрушена стена многоэтажки. Последствия атаки БПЛА в Ростовской области

Редакция сайта ТАСС
22:33
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку. В Батайске обломки БПЛА повредили жилой многоквартирный дом. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 

ТАСС собрал основное о происшествии.

Что произошло

  • Обломки БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по Западному шоссе.
  • Из-за ЧП частично разрушена стена на верхних этажах.
  • Пострадавших нет, отметил Слюсарь.
  • Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.

Реакция властей

  • Решается вопрос о возможности временного размещения жильцов, сообщил губернатор региона.

Последствия ночной атаки в регионе

  • В Батайске обломки дрона упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьской, выбиты стекла.
  • В Ростове-на-Дону БПЛА повредили два частных дома в Пролетарском районе.
  • Из-за падения дрона получил осколочные ранения местный житель.
  • В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения БПЛА повреждена линия электропередачи, хутор обесточен.
 
РоссияРостовская область