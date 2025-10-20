Статья

Разрушена стена многоэтажки. Последствия атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку. В Батайске обломки БПЛА повредили жилой многоквартирный дом. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Что произошло

Обломки БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по Западному шоссе.

Из-за ЧП частично разрушена стена на верхних этажах.

Пострадавших нет, отметил Слюсарь.

Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.

Реакция властей

Решается вопрос о возможности временного размещения жильцов, сообщил губернатор региона.

Последствия ночной атаки в регионе