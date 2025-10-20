Статья
Разрушена стена многоэтажки. Последствия атаки БПЛА в Ростовской области
Редакция сайта ТАСС
22:33
В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку. В Батайске обломки БПЛА повредили жилой многоквартирный дом. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Что произошло
Реакция властей
- Решается вопрос о возможности временного размещения жильцов, сообщил губернатор региона.
Последствия ночной атаки в регионе
- В Батайске обломки дрона упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьской, выбиты стекла.
- В Ростове-на-Дону БПЛА повредили два частных дома в Пролетарском районе.
- Из-за падения дрона получил осколочные ранения местный житель.
- В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения БПЛА повреждена линия электропередачи, хутор обесточен.