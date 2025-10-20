Слюсарь рассказал о последствиях атаки БПЛА на Батайск

Несущие конструкции поврежденной многоэтажки не нарушены, отметил губернатор Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Несущие конструкции многоэтажного дома, поврежденного из-за атаки БПЛА в Батайске Ростовской области, не нарушены. После проверки жители вернулись в свои квартиры, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Читайте также

Раненый житель и поврежденная многоэтажка. БПЛА атаковали Ростовскую область

"Выехал в Батайск, заслушал доклады оперативно-спасательных служб. В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры", - написал Слюсарь.

Он добавил, что саперы также проводят обследование территории по улице Октябрьской. Из-за атаки беспилотников были повреждены торговые павильоны, автомашины и здание частного медцентра.