В Батайске из-за атаки БПЛА повреждена многоэтажка

Пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В Ростовской области отражают воздушную атаку. Из-за атаки беспилотников частично разрушена стена жилой многоэтажки в Батайске.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Юрий Слюсарь.

"В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах <...>", - написал он.

Как отметил Слюсарь, пострадавших нет. Из многоэтажки эвакуировали 20 человек, решается вопрос о их временном размещении.

Губернатор также добавил, что обломки дронов упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьской и повредили стекла.

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах, там обошлось без последствий. Отражение атак в регионе продолжается.