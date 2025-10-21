Расчет "Солнцепека" уничтожил скопление пехоты ВСУ в Харьковской области
04:10
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Северной группировки войск уничтожил живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в пункте временной дислокации. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" пункт временной дислокации украинских боевиков был уничтожен", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, пехота противника была уничтожена термобарическими боеприпасами.