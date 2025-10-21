Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Расчет "Солнцепека" уничтожил скопление пехоты ВСУ в Харьковской области

Как отметили в Минобороны, пехоту противника поразили термобарическими боеприпасами
Редакция сайта ТАСС
04:10
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Северной группировки войск уничтожил живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в пункте временной дислокации. Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" пункт временной дислокации украинских боевиков был уничтожен", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, пехота противника была уничтожена термобарическими боеприпасами. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине