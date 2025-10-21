ТАСС: "Запад" выстроил "стену ПВО" против массированных налетов дронов ВСУ

Группировка ежедневно сбивает более 50 беспилотников самолетного типа украинских боевиков в зоне действия 1-й танковой и 20-й армии, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Группировка войск "Запад" ежедневно сбивает более 50 беспилотников самолетного типа украинских боевиков в зоне действия 1-й танковой и 20-й армии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Основной удар вражеских налетов принимают на себя 1-я танковая армия и 20-я армия. Ежедневно в своем воздушном пространстве они сбивают более 50 самолетных БПЛА ВСУ, которые безрезультатно пытаются прорваться и несут сотни килограммов взрывчатки для реализации своих террористических замыслов", - рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что группировка "Запад" выстроила "стену ПВО", препятствующую массированным атакам с применением БПЛА самолетного типа.