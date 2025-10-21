Марочко: Киев из-за продвижения ВС РФ усиливает Тихое пограничниками

В числе усиления в данный район, в том числе, отправлено спецподразделение Государственной пограничной службы Украины, рассказал военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне продвижения российских сил у Тихого Харьковской области усилило свою группировку солдатами из спецподразделения Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие, уничтожив укрепрайон ВСУ, почти на 1 км продвинулись в глубину обороны противника у Тихого. Кроме того, под контроль армии РФ перешло около 300 м от левобережья реки Волчья.

"Украинское командование продолжает перебрасывать подкрепление в район Тихого для недопущения создания плацдарма нашими войсками на правом - южном берегу реки Волчья. В числе усиления в данный район, в том числе, отправлено спецподразделение Государственной пограничной службы Украины, боевики которого совершили ряд военных преступлений в отношении мирных жителей во время освобождения ВС РФ Лисичанска в ЛНР в 2022 году", - сказал он.

Бойцы РФ освободили Тихое 17 октября, сообщали ранее в Минобороны РФ.