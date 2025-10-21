Средства ПВО сбили за сутки 137 беспилотников самолетного типа ВСУ

Противник также потерял управляемую авиабомбу

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки управляемую авиабомбу и 137 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 91 466 беспилотных летательных аппарата, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 602 танка и других боевых бронированных машин, 1 605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 683 орудия полевой артиллерии и минометов, 44 481 единица специальной военной автомобильной техники.