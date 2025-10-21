В Новой Каховке из-за атаки ВСУ погиб один человек

Еще один ранен

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, один получил многочисленные ранения в Новой Каховке в Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил и.о. главы городского округа Владимир Оганесов.

"Новая Каховка. Микрорайон Центральная Основа. Последствия вражеского обстрела. В результате прилета поврежден легковой автомобиль. К сожалению, есть жертва - один человек погиб на месте, еще один с множественными осколочными ранениями. Ранения характерные, тяжелые: поражены оба коленных сустава, кисти рук, тыльная часть левой стопы", - написал он в Telegram-канале.

Оганесов назвал атаки на гражданские цели целенаправленной тактикой киевского режима. "Такие удары по жилым кварталам не "ошибки" и не "военные преступления". Это целенаправленная тактика, рассчитанная на террор мирного населения. Ответственность неминуема", - подчеркнул он.