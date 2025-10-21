Марочко: бойцы РФ взяли в тактическое окружение ВСУ в Новоселовке в ДНР

Военный эксперт отметил, что российские силы лишили украинских боевиков безопасного снабжения и проведения ротационных мероприятий

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, продвинувшись у Шандриголово и Дерилово, взяли в тактическое окружение дислоцированную в Новоселовке Донецкой Народной Республики группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"После продолжительных боев наши войска заняли новые рубежи и позиции юго-западнее Шандриголово в ДНР, а также продвинулись юго-западнее Дерилово. Таким образом, ВС РФ взяли в тактическое окружение вооруженные формирования Украины в населенном пункте Новоселовка в ДНР, лишив украинских боевиков безопасного снабжения и проведения ротационных мероприятий", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что если в ближайшее время командование ВСУ не распорядится вывести личный состав из Новоселовки, то группировка украинских солдат численностью до 100 человек "рискует попасть в полноценное окружение".