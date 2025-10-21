ВС РФ уничтожили 15 единиц бронетехники ВСУ на херсонском направлении

Расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ за месяц также ликвидировали до 20 единиц пехоты

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Ивановской дивизии ВДВ за месяц уничтожили на правобережной части Херсонской области около 15 единиц легкобронированной техники, несколько радиолокационных станций RADA израильского производства и живую силу ВСУ. Об этом ТАСС сообщил помощник начальника штаба по вопросам БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным Жора.

"За последний месяц нашим расчетам на херсонском направлении удалось поразить около 15 единиц легкобронированной техники, до 20 единиц пехоты, также было уничтожено несколько радиолокационных станций типа РЛС RADA, один склад БК и несколько минометов", - сказал он.

Жора добавил, что большинство объектов ВСУ были поражены с помощью FPV-дронов, оснащенных устройством для сброса боеприпасов.

"Мы в своем подразделении наращиваем применение беспилотников FPV-типа с устройством сброса. Это позволяет оператору с помощью одной "птицы" несколько раз выполнять задачу по поражению цели и возвращаться", - пояснил военнослужащий.