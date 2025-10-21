ТАСС: англоязычные наемники ВСУ чаще бывают в Одесской и Николаевской областях

Иногда их используют для охраны критически важных объектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Наемники ВСУ из США, Канады и Великобритании в большинстве своем находятся в Одесской и Николаевской областях, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Одесской и Николаевской областях, пока находящихся на некотором удалении от линии боевого соприкосновения, наемники иногда используются для охраны критически важных объектов. Здесь чаще встречаются выходцы из США, Канады и Великобритании. Интересно, что в Одессе, как крупном логистическом хабе, некоторые наемники выполняют функции, связанные с контролем за поставками и их распределением", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что "Грузинский национальной легион" (признан террористическим в РФ) активно принимает участие в боях на запорожском и херсонском направлениях.