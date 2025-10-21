Комбриг Верещагин: ВСУ действуют малыми ДРГ из-за больших потерь

Командир разведывательной штурмовой бригады подчеркнул, что российская армия успешно противостоит тактике украинских боевиков

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВСУ изменили тактику и ведут боевые действия диверсионно-разведывательными группами из-за невозможности контратаковать. Об этом в интервью ТАСС заявил командир добровольческой разведывательной штурмовой бригады имени Святого Благоверного Великого князя Александра Невского Алексей Верещагин.

"У противника огромные потери в живой силе в первую очередь и недостаток живой силы, [он показывает] свою неспособность контрактовать и отбивать те позиции, которые мы занимаем. Противник изменил тактику и действует теперь малыми диверсионно-разведывательными группами, которые пытаются зайти на вновь занятые нами позиции и таким образом нанести ущерб нашим штурмовым группам", - сказал он.

При этом Верещагин подчеркнул, что российская армия успешно противостоит такой тактике украинских боевиков. По его словам, этому способствует ведение круглосуточной и непрерывной воздушной разведки и постоянная боеготовность штурмовиков.

"Был случай на прошлой неделе, который яркое тому подтверждение. Зашла группа противника - четыре человека, которая была встречена нашими бойцами. Часть группы была уничтожена в прямом боестолкновении в стрелковом бою. Остальную часть добили средствами БПЛА наши доблестные операторы беспилотной авиации с помощью FPV-дронов квадрокоптерного типа путем сброса с этих дронов боеприпасов. Таким образом, эта новая тактика противника не приносит ему успеха, только увеличивает его потери", - добавил командир.

Ранее бригада "Невский" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск выявила диверсионно-разведывательную группу ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Группа из трех боевиков была оперативно уничтожена. Один из солдат ВСУ был ликвидирован во время стрелкового боя. Оставшиеся были уничтожены операторами ударных дронов и артиллеристами бригады при попытке скрыться.