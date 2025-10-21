В ДНР три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

Среди пострадавших двое мужчин и женщина

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. В ДНР три мирных жителя получили ранения в результате атаки ударного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"На автодороге Светлодарск - Новолуганское в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины на автомобиль тяжело ранен мужчина 1980 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1950 и мужчина 1949 г. р." - написал Пушилин.

Он уточнил, что всего с начала суток в регионе пострадали четыре человека. Ранения также получила женщина в Макеевке при атаке ударного беспилотника украинской армии. "Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавил глава ДНР.