ВС РФ поразили обеспечивающую ВСУ энергетическую инфраструктуру

Российская армия также ударила по местам хранения ударных беспилотников и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 140 районах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей действия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также были нанесены удары по местам хранения ударных беспилотников и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 140 районах.