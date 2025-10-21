В Харьковской области бойцы "Запада" уничтожили БТР М113 ВСУ

Средства воздушной разведки подтвердили поражение техники, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 1-й танковой армии Западной группировки войск уничтожили бронетранспортер (БТР) M113 противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащими разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки был выявлен замаскированный в лесистой местности бронетранспортер М113 ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Выждав подходящий момент, оператор FPV-дрона на оптоволокне точным попаданием уничтожил бронетранспортер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства воздушной разведки подтвердили уничтожение техники противника.