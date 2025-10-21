Марочко: ВС РФ продвинулись почти на 1 км в глубь обороны ВСУ у Тихого

ЛУГАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, уничтожив укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ), почти на 1 км продвинулись в глубину обороны противника от государственной границы РФ у населенного пункта Тихое Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения населенного пункта Тихое наши войска продолжили продвижение в северо-восточном и юго-восточном направлениях от данного населенного пункта. Так, после уничтожения укрепрайона вооруженных формирований Украины в лесистой местности российские войска продвинулись в глубь обороны противника почти на 1 км от государственной границы РФ", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что под контроль ВС РФ также перешло около 300 м от левобережья реки Волчья. Бойцы РФ освободили Тихое 17 октября, сообщали ранее в Минобороны РФ.