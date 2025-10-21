Боец Катана: в боях за Приволье уничтожены бронеавтомобили MaxxPro и "Казак"

ВС РФ поразили эту технику, как только она выехала на дорогу, отметил стрелок 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Катана

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Российские FPV-дроны в ходе боев за Приволье в Днепропетровской области уничтожили бронеавтомобили MaxxPro и "Казак" ВСУ, рассказал ТАСС стрелок 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Катана.

"Враг подходил на технике бронированной - на "Казаках", MaxxPro и пикапах. Как только эти машины въехали на дорогу, наши FPV-дроны тут же уничтожали эту технику", - сказал командир.

17 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Приволье в Днепропетровской области.