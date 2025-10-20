Командир Качанов: ВСУ сбежали с позиций при заходе ВС РФ в Чунышино

Военнослужащий добавил, что стрелковых боев в поселке не было

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты при заходе в Чунышино (украинское название - Чунишино) российских военнослужащих, сбежали с позиций. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Роман Качанов.

"Зашли туда [в Чунышино], а там уже никого нет. То есть видно, что следы были, что люди там были. Вот эти их изоленты - синяя, желтая там. Каски брошенные там. Видно, что оказывали помощь. То есть кровь, бинты", - сказал командир.

Военнослужащий добавил, что стрелковых боев в Чунышино не было, их ВСУ избегают.

19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Чунышино в ДНР.