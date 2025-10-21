Командир Качанов рассказал о жалобах на ВСУ спасенных из Чунишина жителей

По словам российского военнослужащего, украинские солдаты "били, унижали, грабили" жителей села

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Мирные жители, спасенные российскими военнослужащими из села Чунишино (российское название - Чунышино) в ДНР, жаловались на грабеж, избиения и унижения со стороны украинских солдат. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Роман Качанов.

"Кто-то рассказывает, что не очень хорошо общались с ними, то есть там и били, унижали, грабили. В большей степени, наверное, даже грабили, как рассказывают люди", - сказал командир.

Он подчеркнул, что жители, которые оставались в населенном пункте, были рады приходу российских войск и охотно эвакуировались на территорию России.

Об освобождении Чунишино группировкой войск "Центр" в Минобороны РФ сообщили 19 октября.