Командир Калашников: большая часть укреплений ВСУ находилась вокруг Чунишина

По словам военнослужащего, в самом населенном пункте противнику негде было скрыться

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты не делали акцент на укреплениях в черте села Чунишино (российское название - Чунышино) в ДНР, возводя укрепления вокруг населенного пункта. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Станислав Калашников.

"Сильно-то не было таких укреплений особенных, чтобы выделить. Но то, что выделить могу, - это то, что они окопались не в самом Чунишине, а вокруг, потому что в самом Чунишине негде было скрыться, таких не было точек", - рассказал военнослужащий.

19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Чунишино в ДНР.