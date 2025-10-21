ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 460 военнослужащих

В зоне группировки "Центр" противник потерял свыше 480 военнослужащих

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 460 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял до 195 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - свыше 220. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено более 215 и свыше 480 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли до 310 солдат в зоне группировки "Восток" и более 40 - в зоне ответственности группировки "Днепр".