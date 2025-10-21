Командир Зимирев: ВСУ долго не знали о нахождении в Чунишине российских войск

Российские военные аккуратно, не демаскируя себя, точечно работали над уничтожением сил противника при поддержке с воздуха, рассказал командир штурмовой роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Андрей Зимирев

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты в Чунишине (российское название - Чунышино) ДНР порядка трех недель не знали о нахождении в населенном пункте российских военнослужащих. Как рассказал ТАСС командир штурмовой роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Андрей Зимирев, бойцы вошли с той стороны, откуда противник их не ждал.

"Командирами, мной было принято решение, так скажем, зайти к противнику оттуда, откуда он нас не ждал. <...> Просидели на точках в районе двух-трех недель, а то и больше", - сказал командир.

По его словам, основными задачами бойцов было наблюдение и разведка на местности. Кроме того, российские военные аккуратно, не демаскируя себя, точечно работали над уничтожением сил противника при поддержке с воздуха. "Парни заходили скрытно. Садились на те места, где противник даже и не думал, что мы сядем. Окапывались, вели наблюдение, производили доклады", - добавил командир.

Поддержку подразделениям также оказывала артиллерия, которая маскировала и прикрывала действия ВС РФ в населенном пункте.

19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" Чунишино в ДНР.