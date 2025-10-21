Командир Калашников: ВСУ в Чунишине минировали пластиковые мыльницы

Как уточнил военнослужащий, противник также отравлял воду

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты в селе Чунишино (российское название - Чунышино) в ДНР минировали пластиковые мыльницы, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Станислав Калашников.

"Там было много мыльниц и магнитов. Обычная пластиковая мыльница. Ступаешь на нее, она ногу тебе отрывает. Вот коробочка под мыло. Туда делают взрывчатку. Идешь, ее задеваешь, она взрывается", - рассказал военнослужащий.

Кроме того, в населенном пункте было много магнитных мин и замаскированной различными способами взрывчатки. Как уточнил боец, ВСУ также отравляли воду.

Об освобождении Чунишина группировкой войск "Центр" в Минобороны РФ сообщили 19 октября.