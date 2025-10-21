Боец Жора: ВС РФ пресекают попытки ВСУ попасть на острова в дельте Днепра

По словам военнослужащего, противник регулярно запускает лодки с пехотой

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Островная зона в дельте реки Днепр в Херсонской области находится под полным контролем российских военных, любые попытки ВСУ прорваться - пресекаются. Об этом ТАСС заявил помощник начальника штаба по вопросам БПЛА Ивановской дивизии ВДВ с позывным Жора.

"Островная зона на херсонском направлении находится полностью под нашим контролем. Прорывы противника, подвозы личного состава не допускаются", - сказал боец.

Он добавил, что ВС РФ пресекают все попытки украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра.

"Противник не оставляет попыток проникнуть на наш берег, но все эти попытки пресекаются, лодки с пехотой противника уничтожаются. Примерно раз в неделю они запускают пару лодок. Лодки до нашего берега не доплывают и уничтожаются", - подчеркнул он.