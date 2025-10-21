Реклама на ТАСС
ТАСС: в Сумской области отбиты три контратаки ВСУ

Противник с потерями отошел на исходные позиции, сообщили в российских силовых структурах
03:33

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВСУ пытались трижды контратаковать у Константиновки Сумской области, атаки отбиты, один венный сдался в плен.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении противник провел три безуспешные контратаки в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. Комплексным огневым поражением атаки отражены, враг с потерями отошел на исходные позиции, один сдался в плен", - сказал собеседник агентства. 

