ТАСС: в Сумской области отбиты три контратаки ВСУ

Противник с потерями отошел на исходные позиции, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВСУ пытались трижды контратаковать у Константиновки Сумской области, атаки отбиты, один венный сдался в плен.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении противник провел три безуспешные контратаки в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. Комплексным огневым поражением атаки отражены, враг с потерями отошел на исходные позиции, один сдался в плен", - сказал собеседник агентства.