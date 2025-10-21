ТАСС: в Сумскую область переброшены подразделения бригады "Рейд" ВСУ

В регион продолжают прибывать силы Нацгвардии Украины, отметили силовики РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Подразделения 17-й бригады Нацгвардии Украины "Рейд" переброшены в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумскую область продолжают прибывать подразделения Нацгвардии Украины (НГУ). Из ДНР переброшены подразделения 17-й бригады НГУ "Рейд", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что ВСУ перебросили в Сумскую область 53-й отдельный разведывательный батальон ВСУ с донецкого направления.