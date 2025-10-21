Командир Качанов: ВСУ в Чунишине применяли иностранные датчики движения

Эти аппараты не только приводят в действие взрывчатку, но и дают сигнал на пункты управления БПЛА противника, рассказал командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. ВСУ в селе Чунишино (российское название - Чунышино) нарастили использование датчиков движения иностранного производства для подрыва взрывчатки и активации действий операторов БПЛА. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Роман Качанов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В лесопосадках там тоже под ногами много всякой травы и веточки валяются, особо не обратишь внимание. Бывает, что либо сигнал какой-то такой, как писк, необычный, когда проходишь мимо. Либо вообще незаметно работает, просто срабатывает, мина взрывается, и все. Вроде нигде не цеплялся, а сработало что-то дистанционно и взорвалось. Это уже более современное оборудование, иностранное. Его стало много", - сказал командир.

По словам военнослужащего, датчики не только приводят в действие взрывчатку, но и дают сигнал на пункты управления БПЛА ВСУ. После их срабатывания дроны противника оперативно слетают к месту, где был зафиксирован сигнал. "В основном их сбрасывают с "Бабы-яги". Сегодня группа проходит, все чисто, а завтра - полная лесополоса датчиков и мин", - подытожил командир.

19 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Чунишино в ДНР.