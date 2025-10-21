Статья

Пострадавшие и 55 БПЛА ВСУ. Последствия ночной атаки на регионы России

Редакция сайта ТАСС

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В результате падения украинского дрона ранения получил житель Ростова-на-Дону. При атаке БПЛА частично разрушена стена жилой многоэтажки в Батайске. В Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал подросток.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 34 БПЛА сбили над Ростовской областью, 6 - над Воронежской областью, по 3 - над Краснодарским краем и Липецкой областью, 2 - над Республикой Крым, а также 7 - над акваторией Черного моря.

Последствия