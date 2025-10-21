Реклама на ТАСС
Пострадавшие и 55 БПЛА ВСУ. Последствия ночной атаки на регионы России

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В результате падения украинского дрона ранения получил житель Ростова-на-Дону. При атаке БПЛА частично разрушена стена жилой многоэтажки в Батайске. В Брянской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал подросток.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 34 БПЛА сбили над Ростовской областью, 6 - над Воронежской областью, по 3 - над Краснодарским краем и Липецкой областью, 2 - над Республикой Крым, а также 7 - над акваторией Черного моря.

Последствия

  • В результате атаки БПЛА частично разрушена стена жилого многоэтажного дома на Западном шоссе в Батайске Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
  • Из дома вывели 20 человек.
  • По словам главы региона, также обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьская. В домах повреждены стекла.
  • Позже Слюсарь сообщил о ранении жителя Ростова-на-Дону в результате падения украинского БПЛА.
  • Губернатор добавил, что в хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона была повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен.
  • В Брянской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал подросток 2010 года рождения, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
  • По словам главы региона, в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Осколками повреждены три гражданских автомобиля.
 
