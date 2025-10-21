В Брянской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал подросток

Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь

БРЯНСК, 21 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Клинцы Брянской области при помощи БПЛА самолетного типа, в результате пострадал подросток. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Ночью укронацисты с помощью БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы. В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

По словам губернатора, в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Осколками повреждены три гражданских автомобиля. "Подробный осмотр продолжится в светлое время", - добавил Богомаз.