ТАСС: в Харьковской области взяты в плен трое солдат ВСУ
Редакция сайта ТАСС
03:44
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВС РФ отразили две контратаки ВСУ у Отрадного Харьковской области.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее штурмовые группы бойцов "Севера" продвинулись на 500 м в лесопосадках, отразив две контратаки противника. В ходе продвижения взяты в плен трое военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.