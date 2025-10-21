ТАСС: в Харьковской области взяты в плен трое солдат ВСУ

У Отрадного ВС РФ отразили две контратаки, добавили российские силовики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВС РФ отразили две контратаки ВСУ у Отрадного Харьковской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее штурмовые группы бойцов "Севера" продвинулись на 500 м в лесопосадках, отразив две контратаки противника. В ходе продвижения взяты в плен трое военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.