ТАСС: в Харьковской области взяты в плен трое солдат ВСУ

У Отрадного ВС РФ отразили две контратаки, добавили российские силовики
03:44

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВС РФ отразили две контратаки ВСУ у Отрадного Харьковской области.

Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее штурмовые группы бойцов "Севера" продвинулись на 500 м в лесопосадках, отразив две контратаки противника. В ходе продвижения взяты в плен трое военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине