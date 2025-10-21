Кадыров: "Восток-Ахмат" уничтожил пункт по управления дронами ВСУ в Запорожье

Глава Чечни поблагодарил бойцов батальона и его командира Ваху Хамбулатова за "безупречное выполнение боевой задачи"

ГРОЗНЫЙ, 21 октября. /ТАСС/. Военные батальона "Восток-Ахмат" выявили и уничтожили пункт управления дронами ВСУ в населенном пункте Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В ходе воздушной разведки с помощью БПЛА в районе н. п. Малая Токмачка выявлен пункт управления вражеских дронов. После передачи координатов к работе подключились операторы ударного крыла "Молния-2". Благодаря слаженным действиям операторов разведывательного БПЛА и ударных БПЛА самолетного типа "Молния-2" по цели нанесено точное огневое поражение", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил бойцов батальона и его командира Ваху Хамбулатова за "безупречное выполнение боевой задачи".