Пленный рассказал о приказе командиров ВСУ убить солдат за оставление позиции

Пленный Иван Бондаренко сообщил, что по этим военным открыли огонь при помощи минометов и дронов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Украинское командование приказало убить четырех солдат ВСУ за оставление занимаемой позиции в селе Шандриголово в ДНР, рассказал пленный солдат Иван Бондаренко. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Был случай, когда мы находились в поселке Шандриголово. Была позиция, на которой находилось четыре человека. Эти четыре человека решили уйти в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС). Они не выходили на связь около суток примерно. Позицию, естественно, они покинули. И после того, как командование узнало, что на позиции их нет, и стало догадываться о том, что они ушли в СОЧ, был отдан приказ при встрече открыть огонь на поражение. По ним была атака минометов и дронов", - сказал пленный.

Бондаренко проходил службу в 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и был пленен военнослужащими группировки войск "Запад" в населенном пункте Шандриголово в ДНР.

По его словам, российские военные обращались с пленными хорошо и делились с ними собственными запасами еды.