FPV-дроны "Севера" уничтожили личный состав ВСУ на харьковском направлении

Также ликвидирован пункт временного размещения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили пункт временного размещения, автомобиль и личный состав Вооруженных сил Украины на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и прямыми попаданиями поразили цели, уничтожив автомобиль, пункт временного размещения и личный состав подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали попадания по технике и личному составу ВСУ.