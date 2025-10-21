FPV-дроны "Севера" уничтожили личный состав ВСУ на харьковском направлении
03:12
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили пункт временного размещения, автомобиль и личный состав Вооруженных сил Украины на харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и прямыми попаданиями поразили цели, уничтожив автомобиль, пункт временного размещения и личный состав подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали попадания по технике и личному составу ВСУ.