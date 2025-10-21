ВС РФ уничтожили бронемашину Snatch и пикап ВСУ в Харьковской области

Цели были обнаружены в районе Купянска

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили бронемашину Snatch и пикап противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Умело управляя дронами-камикадзе, операторы настигли бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и пикап с личным составом и точными попаданиями вывели их из строя, тем самым сорвав попытку проведения ротации боевиков ВСУ и подвоза боеприпасов на свои позиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цели были обнаружены в районе Купянска, а их уничтожение было подтверждено воздушной разведкой.